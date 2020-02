DGAP-Adhoc: Effecten-Spiegel AG - Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2019DGAP-Ad-hoc: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis DGAP-Adhoc: Effecten-Spiegel AG - Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 201913.02.2020 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.DGAP-Adhoc: Effecten-Spiegel AG - Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2019Während die Positionierung der Effecten-Spiegel AG im schlechten Börsenjahr 2018 das Vermögen der Gesellschaft gut absicherte, konnte im Geschäftsjahr 2019 nach vorläufigen ungeprüften Zahlen der Jahresüberschuss überproportional zu den Finanzmärkten von 1,39 Mio. EUR im Vorjahr auf 2,31 Mio. EUR gesteigert werden. Der vorläufige ungeprüfte Bilanzgewinn liegt mit 2,67 Mio. EUR ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert von 2,29 Mio. EUR.Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2019 resultiert aus der teilweisen oder vollständigen Veräußerung von Aktienpositionen des Finanzanlage- und Umlaufvermögens sowie aus Dividendeneinnahmen. Das Verlagsgeschäft war zwar auch im Berichtszeitraum operativ profitabel, konnte aber die Sonderbelastungen der Digitalisierung nicht kompensieren.Bei allen Wertpapieren des Umlaufvermögens erfolgt der Wertansatz per Jahresultimo gemäß § 253 Abs. 3 Handelsgesetzbuch zum niedrigsten Kurswert, was eine Abwertung um 212 TEUR erforderlich macht. Dazu kommen außerplanmäßige Abwertungen auf das Finanzanlagevermögen, die vorbehaltlich abweichender Bewertungsansätze mit 1,72 Mio. EUR in etwa auf dem Vorjahresniveau von 1,69 Mio. EUR liegen sowie Zuschreibungen in Höhe von 237 TEUR.Entsprechend der strategischen Zielsetzung der Gesellschaft soll - vorbehaltlich der Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie unter Berücksichtigung von gesetzlichen Ausschüttungssperren - der Hauptversammlung am 29. Mai 2020 eine Dividende von 0,65 EUR je Stamm- und Vorzugsaktie vorgeschlagen werden.Düsseldorf, den 13. Februar 2020Marlis Weidtmann VorstandEffecten-Spiegel AG, Postfach 102243, 40013 Düsseldorf Tel. (0211) 683022 Fax (0211) 6912998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.deStammaktie: WKN: 564760/ISIN: DE0005647606 Vorzugsaktie: WKN: 564763/ISIN: DE0005647630 Börsen: Freiverkehr in München und Stuttgart13.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Effecten-Spiegel AG Tiergartenstraße 17 40237 Düsseldorf Deutschland Telefon: 0211 - 68 30 22 Fax: 0211 - 69 12 998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.de ISIN: DE0005647606, DE0005647630 WKN: 564760, 564763 Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart EQS News ID: 975351Ende der Mitteilung DGAP News-Service975351 13.02.2020 CET/CEST