HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Hannover Rück nach der Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar sowie nach Eckdaten zum abgelaufenen Jahr von 155 auf 175 Euro angehoben. Die Einstufung wurde zugleich aber auf "Halten" belassen. Zur Erneuerungsrunde schrieb Analyst Volker Sack in einer am Donnerstag vorliegenden Studie: "Sämtliche Regionen und Märkte entwickelten sich positiv, wobei es vor allem in Segmenten mit hohen Schadenbelastungen gelang, zum Teil deutlich verbesserte Konditionen durchzusetzen." Die Zahlen hätten zugleich die hervorragende Profitabilität des Rückversicherers gezeigt, dessen Bewertung jedoch erst einmal ausgereizt erscheine./ck/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / 15:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / 15:06 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

HANNOVER RUECK-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de