Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Dornbirn (pta026/13.02.2020/17:50) - Im Rahmen der heute stattgefundenen Aufsichtsratssitzung hat sich der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG mit seiner möglichen Neubesetzung und Verjüngung befasst. Nachdem im Aufsichtsrat ein diesbezüglicher Vorschlag gefunden wurde, haben Dipl.-Ing. Jürg Zumtobel (83 Jahre), Aufsichtsratsvorsitzender, sowie Dipl.-Ing. Fritz Zumtobel (80 Jahre), Mitglied des Aufsichtsrats, den Aufsichtsrat darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie sich vorzeitig aus dem Aufsichtsrat zurückziehen werden. Damit stellen die beiden langjährigen Aufsichtsratsmitglieder proaktiv die Weichen für eine Neubesetzung und Verjüngung des Aufsichtsrats der Zumtobel Group AG.



Für die Nachbesetzung schlägt der Aufsichtsrat vor, Dr. Georg Pachta-Reyhofen, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des börsennotierten Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern MAN SE, in den Aufsichtsrat zu berufen. Ebenfalls neu in den Aufsichtsrat soll Professor Dr. Thorsten Staake von der Universität Bamberg gewählt werden. Die außerordentliche Hauptversammlung für die Wahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder soll voraussichtlich Ende März 2020 stattfinden. Die zukünftige Besetzung der Rolle des neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Zumtobel Group AG wird der Aufsichtsrat im Rahmen seiner konstituierenden Sitzung im Nachgang der außerordentlichen Hauptversammlung beschließen.



(Ende)



Aussender: Zumtobel Group AG Adresse: Höchster Straße 8, 6850 Dornbirn Land: Österreich Ansprechpartner: Emanuel Hagspiel Tel.: +43 5572 509 1125 E-Mail: Emanuel.Hagspiel@zumtobelgroup.com Website: www.zumtobelgroup.com



ISIN(s): AT0000837307 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1581612600005



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 13, 2020 11:50 ET (16:50 GMT)





ZUMTOBEL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de