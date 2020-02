Die Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9) hat die Chance genutzt: Auf dem 1. Fokus-Investmenttag in den Räumen der Münchener Börse präsentierte der CEO Jürgen Pampel "seine" Gesellschaft überzeugend. Er verbreitete begründeten Optimismus und seine Aussage "Die ersten 4 Wochen sind ganz ordentlich gelaufen." Läßt für die nächsten Monate hoffen. Was war im letzten Jahr schief gelaufen und- wichtiger - warum soll das 2020 kein Thema mehr sein Proaktiv stellte er die Gründe für den am 12.08.2019 reduzierten Forecast , der seinerzeit sehr negativ am Kapitalmarkt aufgenommen wurde, dar. Zusammengefasst: ...

