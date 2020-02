Die Ankündigung einer Kapitalerhöhung hat am Donnerstag die Aktien des US-Elektroautobauers Tesla nur kurz belastet. Die Papiere waren im frühen New Yorker Handel zunächst um mehr als vier Prozent gefallen, erholten sich aber schnell wieder und drehten sogar ins Plus. Zuletzt notierten sie bereits wieder 5,5 Prozent im Plus bei 809,75 Dollar.Tesla will sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen. Brutto könnte das Unternehmen inklusive Mehrzuteilungsoption bis zu rund 2,3 Milliarden Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...