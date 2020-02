Durch die neue Zusammenarbeit, die das HiTeam-Rechenzentrum von E-Smart Systems mit einem kompletten ICEraQ-Immersionskühlsystem unterstützt, soll der Stromverbrauch der Kühlsysteme im ZELENDATA CENTRE um 90 gesenkt werden

GRC (Green Revolution Cooling), der führende Anbieter von einphasiger Immersionskühlung für Rechenzentren, gab heute eine neue geschäftliche Zusammenarbeit mit HiTeam, bekannt. HiTeam, eine Tochtergesellschaft von E-Smart Systems, befindet sich im neuen ZELENDATA CENTER, dem landesweit ersten grünen Rechenzentrum im Technologiepark von Vršac, Serbien.

ZELENDATA CENTRE bietet Colocation-Dienste, Infrastructure-as-a-Service sowie Software as-a-Service und setzt die Immersionskühlsysteme ICEraQ von GRC zur Kühlung seiner Supermicro-Server ein.

"Unser Ziel ist es, eine umweltgerechte Infrastruktur zu schaffen, die sich durch geringe Betriebskosten auszeichnet", so Goran Veljovic, Sales and Marketing Director von E-Smart Systems. "Das ICEraQ-Immersionskühlsystem erweist schon heute kritische Dienste und wird auch die zukünftigen Anforderungen der Nutzer von Rechenzentren erfüllen. Gleichzeitig können Unternehmen bei der Wahl des Betreibers ihres Rechenzentrums umweltbewusst agieren. Als erstes grünes Rechenzentrum in Serbien freuen wir uns, dass das ZELENDATA CENTRE den Weg für serbische Unternehmen zu besserer Geschäftsperformance mit grünen Technologien ebnet."

Einer der ausschlaggebenden Gründe für die Nutzung der Immersionskühlungstechnologie von GRC war die Notwendigkeit, die Umwelt auf kosteneffektive Weise zu schützen. Außerdem will das Rechenzentrum im Vergleich zu einem traditionell gekühlten Rechenzentrum die Anlagekosten senken und erhebliche Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten (TCO) erzielen. Die Hauptquelle für die Stromversorgung des Rechenzentrums ist der Košava-Windpark von MK Fintel Winds in Izbiste. Die Immersionskühlungstechnologie von GRC reduziert den Stromverbrauch des Kühlsystems im ZELENDATA CENTRE um 90 und damit den Gesamtstromverbrauch des Rechenzentrums um etwa 40 %.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit E-Smart Systems, denn auf diese Weise können wir unsere ICEraQ Quad-Immersionskühlsysteme auf dem südosteuropäischen Markt anbieten", erklärte Peter Poulin, CEO von GRC. "Mit umweltfreundlichen Lösungen für seine Rechenzentren leistet E-Smart Systems einen engagierten Beitrag zum Umweltschutz, und dieses Engagement deckt sich mit unseren zentralen Werten hier bei GRC. Es ist uns eine Ehre, hier zusammen mit dem US-botschafter, the Honorable Anthony F. Godfrey, E-Smart Systems und das ZELENDATA CENTRE für ihr Umweltengagement und ihre erfolgskritischen Services für Unternehmen in Serbien auszuzeichnen."

Über das ZELENDATA CENTRE

400 m 2 Fläche

Fläche 12 ICEraQ Quads; jeder Quad beinhaltet 4 ICEraQ-Systeme mit 25 kW pro Rack

Schaltanlage bis zu 2 MW

Mit Trockenkühler

Modulare USV-Anlage

Standards: BISCI und AISI

Als Gäste des Festakts zur Eröffnung des ZELENDATA CENTRE am Mittwoch nahmen Peter Poulin, the Honorable Anthony F. Godfrey, US-Botschafter in Serbien, Goran Trivan, Umweltminister Serbiens, Dragana Mirovic, Bürgermeisterin von Vršac, Serbien, Goran Veljovic, Sales and Marketing Director von E-Smart Systems, sowie Vertreter von über 150 weiteren Interessengruppen teil.

Über GRC

GRC is the immersion cooling authority. Die patentierte Immersionskühlungstechnologie des Unternehmens vereinfacht auf drastische Weise die Bereitstellung der Kühlinfrastruktur für Rechenzentren. Da diese Technologie Kühlgeräte, CRACs, Klimaschränke, Feuchtigkeitsregler und andere konventionelle Kühlkomponenten überflüssig macht, können Unternehmen ihre Kosten für Design, Aufbau, Energieversorgung und Wartung des Rechenzentrums deutlich senken. Die bereits in siebzehn Ländern eingesetzten Lösungen von GRC eignen sich ideal für Anwendungsplattformen der nächsten Generation wie beispielsweise künstliche Intelligenz, Blockchain, HPC, 5G und andere Edge Computing- oder Core-Anwendungen. Die GRC-Systeme sind umweltverträglich, nachhaltig und kostengünstig, sodass sie nahezu an jedem Standort bei minimaler Vorlaufzeit eingesetzt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter http://grcooling.com.

Über HiTeam

HiTeam wurde 2003 als Teil von Hemofarm a.d. gegründet. HiTeam etablierte als erstes Unternehmen den Internetzugang mit Einwähl- und Funkverbindungen in Vršac und richtete außerdem das erste Internetcafé der Stadt ein. Heute ist das Unternehmen zu 100 Eigentum von E-Smart Systems in Belgrad, beschäftigt über 90 Mitarbeiter und ist unangefochtener Marktführer in der regionalen IT-Branche. Das Produktportfolio umfasst Internetservices, Systemsupport, Hardware und Software für den Einzel- und Großhandel sowie die Installation von Kabelsystemen.

Über E-Smart Systems

E-Smart Systems d.o.o. Beograd wurde 2000 in Belgrad gegründet. Das privat geführte Unternehmen hat sich auf Entwicklung, Produktion, Design, Implementierung und Fortbildung im Bereich der Informationstechnologie spezialisiert. Seit 2011 ist das Unternehmen nach ISO 9001, ISO 27001 und ISO 20000 zertifiziert. Als einer der ersten Nutzer von Cloud Computing in der Region bietet E-Smart Systems seinen Kunden zahlreiche Dienste wie etwa Sicherheit für IT-Systeme, Finanz- und Industrieanlagen, IT-Infrastruktur und -Schutz, Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen auf Basis der Microsoft SharePoint-Plattform, Funktechnologien, mobile Gateway-Systeme und eingebettete Systeme.

