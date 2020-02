BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat angekündigt, bei der Führungssuche seiner Partei "Verantwortung übernehmen" zu wollen. Wie CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur der Union vergeben würden, darüber müsse "in den nächsten Tagen und Wochen" eine Entscheidung fallen. Ein klares Bekenntnis zu einer eigenen Kandidatur für den Parteivorsitz lehnte Spahn aber trotz mehrfacher Nachfragen erneut ab. Er verwies lediglich auf die schwierige politische Situation in Deutschland, die klares Handeln erfordere.



Mit Blick auf die Ministerpräsidenten-Wahl von Thomas Kemmerich sagte Spahn: "Thüringen ist nicht Ursache, sondern nur Symptom".



Spahn nahm in Berlin die Auszeichnung als "Politiker des Jahres" entgegen. Sie wird jährlich vom Fachmagazin "Politik und Kommunikation" verliehen. Neben Spahn wurden auch Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser als "CEO Dax30 des Jahres" und der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ausgezeichnet./goe/DP/he