Ein Abschnitt der Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, die er am 13. Februar 2020 in Dresden hielt, im Wortlaut:"Wir wissen, die Zerstörung der Kulturstadt Dresden geschah nicht über Nacht und nicht nur im Februar 1945. Die Zerstörung der Kulturstadt Dresden begann bereits 1933 - so w...

Den vollständigen Artikel lesen ...