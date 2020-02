ZUG (dpa-AFX) - Die Übernahme von TLG Immobilien durch den Konkurrenten Aroundtown hat Konsequenzen für dessen SDax -Mitgliedschaft. TLG werde den Index mit Ablauf des 17. Februar verlassen, teilte der Indexanbieter Deutsche Börse am Donnerstagabend in Zug mit. Dafür rückt LPKF Laser & Electronics in den SDax auf. Durch die Übernahme von TLG fällt dessen Streubesitz unter zehn Prozent, was eine Voraussetzung für die Index-Mitgliedschaft ist./he

