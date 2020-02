SAN JOSE (dpa-AFX) - Die Online-Handelsplattform Ebay schüttet nach dem Abschluss des Verkaufs der Ticketbörse Stubhub den größten Teil des Erlöses an seine Anteilseigner aus. Das Aktienrückkaufprogramm werde von 1,5 auf 4,5 Milliarden US-Dollar aufgestockt, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Jose mit. Der Kaufpreis für Stubhub hatte bei 4,05 Milliarden Dollar in bar gelegen.



Beim Umsatz muss Ebay wegen der Herausrechnung der verkauften Firma allerdings etwas zurückrudern. Die Nettoerlöse würden im ersten Quartal bei 2,31 bis 2,36 und im Geschäftsjahr bei 9,56 bis 9,76 Milliarden Dollar liegen, hieß es. Beim Gewinn dürften hingegen die Effekte der größeren Aktienrückkäufe den Stubhub-Verkauf überkompensieren. So soll der bereinigte Gewinn je Aktie im ersten Quartal bei 0,72 bis 0,75 Dollar und im Geschäftsjahr bei 3,00 bis 3,10 Dollar liegen.



Anleger zeigten sich erfreut. Der Aktienkurs von Ebay stieg im nachbörslichen US-Handel um rund 2 Prozent./he/la

EBAY-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de