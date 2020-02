NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering nach Jahreszahlen von 700 auf 680 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Flavio Cereda senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognose für den Gewinn je Aktie (EPS) des französischen Luxusgüter-Konzerns für 2020, rechnete jedoch für das kommende Jahr mit einem höheren EPS als zuvor. Es gebe viele Gründe, optimistisch für 2021 zu sein. So sei die italienische Modemarke Gucci weitaus widerstandsfähiger als von den Pessimisten befürchtet./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / 15:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / 15:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121485

