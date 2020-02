Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INVESTITIONEN - Wenig ärgert Olaf Scholz (SPD) so sehr wie der Vorwurf, er knausere bei den Investitionen. Für einen sozialdemokratischen Bundesfinanzminister ist diese Kritik besonders unangenehm. Nun will Scholz mit einer Investitionsoffensive kontern: In den kommenden vier Jahren sollen die Investitionsausgaben im Bundeshaushalt um insgesamt 12,3 Milliarden Euro wachsen. Das geht aus einer internen Präsentation des Finanzministeriums zur Aufstellung des Haushalts 2021 und des Finanzplans bis 2024 hervor. Danach will Scholz bis 2024 jährlich jeweils 42,9 Milliarden Euro investieren. Bisher waren lediglich knapp 40 Milliarden Euro geplant. (Handelsblatt S. 6/FAZ S. 15)

BDI - Industrie-Präsident Dieter Kempf fordert die Bundesregierung auf, die Exportwirtschaft auch militärisch zu schützen. Er kritisiert das fehlende Engagement an der Straße von Hormus und das Zögern beim Rüstungsprojekt FCAS. (Handelsblatt S. 10)

LADESÄULEN - Eine Million Ladepunkte für Elektroautos sollen in Deutschland entstehen. Die Autoindustrie sagte zwar den Bau von zunächst 15.000 Stationen zu. Doch bezahlen müssen sie nun die Händler. (Welt S. 9)

TSCHECHIEN - Tschechiens Wirtschaftsminister Karel Havlicek warnt von negativen Folgen der EU-Klimapolitik für die Industrie und kritisiert den Green Deal. So fordert er, die Bundesregierung müsse mit dem Green Deal von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, "ein bisschen härter umgehen". Zwar gelte es grüne Positionen zu respektieren, doch müsse man "logisch denken" und die Bedürfnisse von Industrie und Infrastruktur berücksichtigen. (FAZ S. 17)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2020 00:18 ET (05:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.