TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich zum Wochenausklang keine einheitliche Tendenz erkennen. Während sich die Aktienkurse in Schanghai, Hongkong und Sydney erholen, geht es in Seoul und Tokio erneut abwärts. Die Angst vor einer Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie lässt wiede etwas nach mit BLick auf die wieder niedriger ausgefallenen Neufallzahl, dafür tritt die Bilanzsaison wieder in den Vordergrund.

Der Nikkei-225-Index fällt um 0,6 Prozent. Belastend wirken hier enttäuschende Quartalsausweise einiger japanischer Unternehmen. So bricht die Aktie von Nissan um 9,5 Prozent ein, nachdem der Automobilkonzern in seinem dritten Geschäftsquartal in die Verlustzone gerutscht ist. Auch die Zahlen von Nippon Paint haben die Erwartungen verfehlt. Der Kurs sinkt um 3,9 Prozent. Im späteren Tagesverlauf wird noch Japan Post Holdings Zahlen vorlegen. Für die Aktie geht es im Vorwege um 0,4 Prozent abwärts.

Im südkoreanischen Seoul gibt der Kospi um 0,5 Prozent nach. Auch hier machen Beobachter schwache Unternehmenszahlen für das Minus verantwortlich. Lotte Shopping und LG Corp verlieren 3,3 respektive 2,5 Prozent, jeweils nach Vorlage enttäuschender Viertquartalszahlen. LG Chem rücken um 0,4 Prozent vor. Das Unternehmen plant die Aufnahme von Kapital, um sein Petrochemiegeschäft auszubauen.

An der Börse in Hongkong liegen die Kurse um durchschnittlich 0,4 Prozent im Plus. In Schanghai gewinnt der Composite-Index 0,3 Prozent, gestützt vom Versprechen der chinesischen Regierung, die wegen des Coronavirus vielerorts ruhende Produktion wieder aufzunehmen, um eine etwaige Konjunkturschwäche zu mildern.

Alibaba warnt vor schwächerem Wachstum - Aktie unter Druck

Alibaba fallen in Hongkong um 0,6 Prozent, nachdem der Internetkonzern die Anleger wegen der Epidemie auf ein voraussichtlich langsameres Wachstum eingestimmt hat. Sino Biopharmaceutical gehören mit plus 2,1 Prozent zu den führenden Kursgewinnern. Pharmahersteller gelten als potenzielle Nutznießer der Virusepidemie. Drastisch gesunkene Januar-Absatzzahlen drücken derweil den Kurs des Autoherstellers Geely um 0,4 Prozent.

In Sydney, wo der Handel schon beendet ist, stieg der S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent und schloss nur knapp unter seinem Rekordhoch. Angeführt wurde der Markt von den Aktien der vier großen australischen Banken. National Australia Bank verbesserten sich um 3,3 Prozent, nachdem mehrere Analysten in Reaktion auf den Zwischenbericht des Geldhauses zum ersten Quartal ihre Kursziele erhöht hatten. Commonwealth Bank of Australia stiegen um 2,6 Prozent, Westpac um 1,1 Prozent und ANZ um 0,7 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.130,20 +0,38% +6,67% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.674,61 -0,64% +0,72% 07:00 Kospi (Seoul) 2.243,01 +0,45% +2,06% 07:00 Schanghai-Comp. 2.913,58 +0,26% -4,48% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.849,94 +0,43% -1,31% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.221,40 +0,04% -1,47% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.538,47 -0,04% -3,12% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,0835 -0,1% 1,0841 1,0878 -3,4% EUR/JPY 118,98 -0,1% 119,05 119,42 -2,4% EUR/GBP 0,8307 -0,1% 0,8312 0,8390 -1,9% GBP/USD 1,3044 +0,0% 1,3042 1,2965 -1,6% USD/JPY 109,81 -0,0% 109,82 109,79 +1,0% USD/KRW 1183,15 -0,1% 1184,06 1182,06 +2,4% USD/CNY 6,9826 +0,1% 6,9770 6,9814 +0,3% USD/CNH 6,9850 -0,0% 6,9878 6,9843 +0,3% USD/HKD 7,7681 +0,0% 7,7668 7,7689 -0,3% AUD/USD 0,6718 +0,0% 0,6717 0,6722 -4,1% NZD/USD 0,6432 -0,1% 0,6438 0,6449 -4,5% Bitcoin BTC/USD 10.192,26 -0,2% 10.213,26 10.386,25 +41,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,45 51,42 +0,1% 0,03 -15,3% Brent/ICE 56,32 56,34 -0,0% -0,02 -13,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.575,33 1.576,10 -0,0% -0,78 +3,8% Silber (Spot) 17,67 17,65 +0,1% +0,02 -1,0% Platin (Spot) 972,05 968,00 +0,4% +4,05 +0,7% Kupfer-Future 2,61 2,61 -0,2% -0,00 -6,7% ===

February 14, 2020 00:53 ET (05:53 GMT)

