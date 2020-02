KPS MIT STABILEM UMSATZ IM 1. Quartal 2019/2020DGAP-News: KPS AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung KPS MIT STABILEM UMSATZ IM 1. Quartal 2019/202014.02.2020 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.KPS MIT STABILEM UMSATZ IM 1. Quartal 2019/2020* Umsatz bei EUR 44,7 Mio. Euro auf Vorjahresniveau* EBITDA in Höhe von 5,9 Mio. Euro beeinflusst durch Earn-Out Verpflichtungen und deutlich erhöhten Aufwendungen für die Akquise von neuen TransformationsinitiativenUnterföhring/München, 14. Februar 2020 - Im ersten Quartal 2019/20 lag der Umsatz der KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), mit 44,7 Mio. Euro 0,7 % leicht über dem Vorjahresquartal (44,4 Mio. Euro) und entwickelte sich gemäß den Erwartungen des Vorstands. Treiber des Umsatzes waren insbesondere die internationalen Aktivitäten der KPS AG sowie einer weiterhin guten und ausgeglichenen Mischung bei laufenden Projekten, die sich gemäß der Strategie von KPS in unterschiedlichen Projektphasen befinden.EBITDA beeinflusst durch Earn-Out Effekte und deutlich gesteigerten VertriebsaktivitätenBedingt durch Einmaleffekte sowie stark erhöhten Vertriebsaufwendungen reduzierte sich das EBITDA im ersten Quartal 2019/20 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,4 % auf 5,9 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge reduzierte sich entsprechend auf 13,3 % (Vorjahresquartal: 14,9 %). Der wesentliche Einmaleffekt resultierte erneut aus der deutlich über den Erwartungen liegenden positiven Entwicklung akquirierter Unternehmen, insbesondere der ICE Consultants Europe S.L. Deshalb musste die KPS die Earn-Out-Verpflichtungen für akquirierte Unternehmen erhöhen, was im abgelaufenen Quartal zu einem einmaligen, nicht cash-wirksamen zusätzlichen Aufwand in Höhe von 0,6 Mio. Euro führte. Ohne diese Verpflichtung würde das EBITDA bei 6,5 Mio. Euro liegen, was einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 1,5 % entsprechen würde.Zudem verzeichnete KPS im ersten Quartal 2019/20 deutlich über den normalen Rahmen liegende Vertriebsaufwendungen, da sich mehrere Transformationsinitiativen in der Akquisephase befinden.Das EBIT war zusätzlich aufgrund der Erstanwendung von IFRS16 durch erhöhte Abschreibungen beeinflusst. Entsprechend reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal das EBIT auf 4,1 Mio. (Q1 2018/19: 5,8 Mio. Euro). Das Ergebnis nach Steuern (2,8 Mio. Euro) lag um 1,1 Mio. unter dem Vorjahresergebnis in Höhe von 3,9 Mio. Euro, das Ergebnis pro Aktie betrug 0,08 Euro (Q1 2018/19: 0,10 EUR).Umsatz- und EBITDA-Prognose bestätigtVorstand und Management der KPS AG gehen weiter von einem stabilen Wachstum aus und bestätigen die im Januar 2020 ausgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2019/2020. Es wird eine leichte Steigerung des Umsatzes auf 181 bis 191 Mio. Euro sowie eine deutliche Steigerung des EBITDA auf einen Betrag innerhalb des Korridors zwischen 28 Mio. und 36 Mio. Euro erwartet. Aufsichtsrat und Vorstand der KPS AG halten daran fest, die Strategie der Innovation, Industrialisierung und Internationalisierung weiter voranzutreiben.14. Februar 2020KPS AGDer VorstandÜber KPS KPS ist der europaweit führende Transformationspartner für Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell innerhalb kürzester Zeit radikal auf den Kunden ausrichten und innovative, digitale Prozesse sowie Technologien implementieren wollen. KPS liefert von der Strategieberatung über branchenspezifische Prozessketten bis zur Implementierung modernster Technologien alles aus einer Hand. Das KPS-Team berät Unternehmen End-to-End und integriert Warenwirtschaft, B2B und B2C E-Commerce mit Marketing- & Sales-Prozessen. Besonders in einer digitalen Welt mit dem Kunden im Fokus ist die Fähigkeit, Projekte schnell umsetzen zu können, ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Die KPS Rapid-Transformation(R) Methode beschleunigt Projekte bis zu 50 Prozent und die Erfahrung und Branchenkenntnis der KPS-Berater sichern den Erfolg jeder Projektinitiative. Mit rund 1.100 Beratern in 9 Ländern baut KPS durch richtungsweisende Projekte im digitalen und technologischen Wandel seine Marktposition global kontinuierlich aus.Reshape and transform rapidly. Your business in a digital world. www.kps.comKPS AG Beta-Straße 10H 85774 Unterföhring Telefon: +49 (0) 89 356 31-0 Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300 E-Mail: ir@kps.com14.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: KPS AG Beta-Str. 10 h 85774 Unterföhring Deutschland Telefon: +49 (0)89 356 31-0 Fax: +49 (0)89 356 31-3300 E-Mail: isabel.hoyer@kps.com Internet: www.kps.com ISIN: DE000A1A6V48 WKN: A1A6V4 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 975419Ende der Mitteilung DGAP News-Service975419 14.02.2020