Leistungsstarke, nachhaltig produzierte und kostengünstige Batterien sind für die Zukunft der globalen Elektromobiliät, insbesondere für die Elektrifizierung der Verkehrssysteme, unentbehrlich. Herzstück jeder Batterie ist die Batteriezelle, auf die auch der größte Teil der Wertschöpfung entfällt. Sowohl wiederaufladbare Batteriezellen, welche Verwendung im Mobilitätssektor finden, als auch stationäre Stromspeicher im Energiesektor sorgen für einen stetig steigenden Bedarf an Batterien mit hoher Speicherdichte und Zuverlässigkeit. Da auch aggressive Materialien in die Fertigung von Batteriezellen einfließen, erfordert die Produktion von Zellen höchster Qualität auch erhebliche technologische Kompetenz und Sicherheitsmaßnahmen. Denn nur wenn die Batterie in Preis und Leistung überzeugt, wird ihr Einsatz vor allem im Automobilsektor dauerhaft steigen.

Um in diesem Zuge ebenfalls für die Elektromobilität aufzurüsten hat Hersteller MSE sein bisheriges Filterpressensystem konsequent überarbeitet und optimiert. Das Ziel: Eine für die Herstellung bis zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien industriell wettbewerbsfähige Maschine zu entwickeln, die höchst aggressive Produkte zu jederzeit und an jedem Ort sicher filtriert. In enger Zusammenarbeit mit branchenspezifischen Kunden ist so eine eigenständige Filterpressen-Produktreihe entstanden. Diese Hightech-Filterpresse soll den internationalen Benchmark bilden und sich durch einen vollautomatischen und absolut sicheren Betrieb, eine lange Lebensdauer, eine hohe Leistungsfähigkeit zu wettbewerbsfähigen Preisen sowie nachhaltige und umweltverträgliche Produktionsbedingungen hervorheben. Die Entwickler möchten mit diesem erweiterten Angebot die Weiterentwicklung der Batteriezellen als Schlüsselkomponente der Elektrifizierung selbst vorantreiben.

Trennung zwischen Anlage und Umgebung

Das Prinzip der Filterpresse bildet als einer der ältesten Prozessfilter mit seiner hohen Automatisierung, Effizienz und Integrationsfähigkeit das solide Rückgrat der mechanischen Fest-Flüssig-Trennung. Die Basis der neuen Filterpressenlinie ...

