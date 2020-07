Von Michael Dabaie

NEW YORK (Dow Jones)--General Motors hat für die filtrierenden Atemschutzmasken, die der Konzern in seinem Werk in Warren im Bundesstaat Michigan fertigt, die sogenannte N95-Zertifizierung erhalten. Dies bedeutet, dass mindestens 95 Prozent der in der Luft befindlichen mikroskopischen Partikel abgeschieden werden. Die Zulassung sei im Zuge des Notfallverfahrens im Bereich der öffentlichen Gesundheit erfolgt, das vom Nationalen Institut für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz eingeführt wurde. Einige der N95-Masken sollen an Menschen gespendet werden, die während der Corona-Pandemie den größten Risiken ausgesetzt sind, wie Mitarbeiter von Krankenhäusern.

