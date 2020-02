FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTU2IM XFRA DE0009848473 JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS 0.100 EURU2IP XFRA DE0009848424 FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS 0.010 EURUIGY XFRA DE0009790766 HP+P EURO SELECT UI FDS A 0.100 EURG4NC XFRA AT0000973029 H+A PRIME VALUES INC.A EO 1.750 EURG4NA XFRA AT0000803689 H+A PRIME VAL.GROWTH EO A 1.800 EURU2IG XFRA DE0009781872 STARCAPITAL BONDVALU.UI A 0.600 EURXFRA DE000HLB5LT1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/18 0.001 %H09 XFRA SG2D00968206 HUTCHISON PORT HLDGS UTS 0.006 EURUI2Y XFRA DE000A1C5D88 MERCK FINCK STIFT.BALA.UI 2.000 EURWXIE XFRA DE000A1C2XN2 BER.ACTIVEQ EUROZONE EQ.R 2.600 EUREXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.GOV.GER.0-1Y U.ETF 0.214 EUREXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.235 EUREXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 0.968 EUREXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.378 EUREXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.240 EUREXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.204 EUREXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.220 EURUI01 XFRA DE000A1J9A74 AKTIEN SUEDEUROPA UI 0.100 EURUI25 XFRA DE000A0EQ5Q6 MERCK FINCK VA.AK.RE.UI A 2.000 EUR0BS XFRA AU000000BAP9 BAPCOR LTD. 0.050 EURB4B XFRA DE000BFB0019 METRO AG ST O.N. 0.700 EURB4B3 XFRA DE000BFB0027 METRO AG VZO O.N. 0.700 EURUI28 XFRA DE000A0MYG12 LEONARDO UI G 2.900 EURZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.071 EURYFP7 XFRA DE000A0YFQ92 BKC TREUHAND PORTFOLIO I 2.150 EUR