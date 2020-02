FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.02.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LT6 XFRA US50575Q1022 LADENBURG THA.F. DL-,0001

