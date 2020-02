CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller will mit Marokko eine Referenzanlage für die Wasserstoff-Produktion dort aufbauen. Das ehrgeizige Ziel: Deutschland soll die Vorreiterrolle übernehmen - vor allem in Afrika.

WirtschaftsWoche: Herr Müller, vor Kurzem hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier eine nationale Wasserstoffstrategie vorgelegt. Die muss nun allerdings noch in der Regierung abgestimmt werden. Wieso dauert es eigentlich so lange, wenn das Thema vermeintlich so wichtig ist?Gerd Müller: Wir sind dabei, das Konzept final abzustimmen. Alle beteiligten Ressorts beschäftigen sich derzeit intensiv mit Wasserstoff.

Es gibt noch Streit darüber, ob wir nur grünen Wasserstoff fördern sollen - oder übergangsweise auch andere Möglichkeiten wie die Herstellung aus Erdgas. Was bevorzugen Sie?Es wird nicht gestritten.

Das nehmen wir anders wahr.Die Fachleute tauschen sich aus, wie wir die Wasserstoffproduktion schnell hochfahren können. Technologisch können wir Wasserstoff problemlos per Elektrolyse herstellen. Allerdings sind dafür gigantische Mengen an grüner Energie nötig. Die stehen noch nicht zur Verfügung. Deswegen sprechen wir auch über Übergangslösungen. Klar ist aber, die von uns geförderte Wasserstoffproduktion in Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit wird grün sein.

Es gibt Vertreter der Regierung, die behaupten, die Welt warte sehnsüchtig auf unsere Strategie. Glauben Sie das auch?Ja, wir müssen eine Vorreiterrolle bei der Wasserstoffnutzung übernehmen. Auf meinen Reisen merke ich, dass es in aller Welt großes Interesse gibt. Meine Aufgabe ...

