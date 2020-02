HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fielmann von "Hold" auf "Sell" abgestuft, aber das Kursziel auf 57 Euro belassen. Im Optik-Einzelhandel sei Fielmann lange als unübertroffen gesehen worden, doch die Branche sei inzwischen großen Veränderungen unterworfen, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neue Wachstumsstrategie der Optikerkette gehe mit Risiken einher, die Margen stünden zugleich weiter unter Druck und hohe Investitionen belasteten den Barmittelfluss. Zugleich steige die Aktie seit geraumer Zeit, was die Risiken nicht widerspiegele./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005772206

