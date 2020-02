Das war kein guter Tag für all diejenigen, die sicher waren, dass die Airbus-Aktie alleine aufgrund der heftigen Schwierigkeiten, in die Hauptkonkurrent Boeing geraten ist, zum Selbstläufer wird. Anfangs noch schön ins Plus gelaufen, legte die Aktie einen Intraday-Turnaround aufs Parkett und landete bei einem Minus von 2,84 Prozent. Und das am Tag, an dem der Aeronautik-Konzern seine 2019er-Bilanz vorgelegt hatte.

