Erst gibt es die Ergebnisse, dann wahrscheinlich das lang erwartete Gutachten von KPMG und auf der anderen Seite stehen die Shortseller, die rund 18 bis 20 % aller Wirecard-Aktien short sind. Sie müssten also umgehend ihre Positionen eindecken. Das verspricht Wirbel. So ähnlich wie im Falle Tesla? Sehr wahrscheinlich!



