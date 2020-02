Der amerikanische Lebensmittelkonzern Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, NASDAQ: KHC) schüttet am 27. März 2020 eine vierteljährliche Dividende von 40 US-Cents an seine Aktionäre aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record day ist der 13. März 2020. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Kraft Heinz 1,60 US-Dollar aus. Im Februar 2019 senkte das Unternehmen die vierteljährliche Dividende von 62,5 US-Cents je ...

Den vollständigen Artikel lesen ...