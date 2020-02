LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat L'Oreal von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 273 auf 248 Euro gesenkt. Er rechne mit einem erheblichen Einfluss auf den Konsum in China durch die Coronavirus-Epidemie, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie zur europäischen Konsumgüterbranche. Er erwartet bereits im zweiten Quartal Verwerfungen./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 03:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321

