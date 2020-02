Mit dem Aktienfonds Global Warming hat die LBBW bereits 2007 einen Nachhaltigkeitsfonds aufgelegt, der mehrfach - zuletzt während des Fondskongress in Mannheim - ausgezeichnet wurde.Der Fonds Global Warming (ISIN: DE000A0KEYM4) investiert überwiegend in Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die der globalen Erderwärmung (Global Warming) entgegenwirken oder helfen, deren Folgen abzumildern. Gleichzeitig werden die Sustainable Development Goals der UN unterstützt. Für die Zusammensetzung des Fonds werden unterschiedliche Methoden der diskretionären Aktienauswahl wie zum Beispiel die qualitative Fundamentalanalyse oder Momentumanalyse angewandt. Stephan Wittwer, Leiter Investmentspezialisten, gibt im Interview Einblicke in den Fonds.

