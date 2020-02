Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat das unbeauftragte Corporate Issuer Rating der Atlantia S.p.A. von BBB / Watch NEW auf BB+ / Watch NEW herabgestuft, so die Creditreform Rating AG.Das Downgrade spiegele die anhaltenden Unsicherheiten hinsichtlich des denkbaren Entzugs der Konzession zum Betrieb von Autobahnen der Atlantia-Tochter Autostrade per L'Italia S.p.A. (ASPI) wider. Diese Unsicherheiten würden durch die Veröffentlichung des so genannten Milleproroghe-Dekrets verstärkt, das - sollte es als Gesetz in Kraft treten - die mit einem möglichen Entzug der Konzession verbundenen Kosten für den Staat deutlich reduzieren würde. Wir erwarten zudem, dass durch den erhöhten politischen Druck Autostrade per L'Italia S.p.A. bzw. Atlantia S.p.A. weitere Kompromisse eingehen muss, um die ASPI-Konzession zu behalten, was sich nachteilig auf die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens bzw. des Konzerns auswirken könnte, so die Creditreform Rating AG. (News vom 10.02.2020) (14.02.2020/alc/n/a) ...

