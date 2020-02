Die Fusion von T-Mobile US und Sprint wurde vor Gericht durchgewunken. Doch am Donnerstag sorgte die Meldung für Aufsehen, dass die Deutsche Telekom die Bedingungen des Deals mit der Sprint-Mutter Softbank nachverhandeln will. An der Börse sorgte dies aber nicht für Panik, die Aktien notieren quasi unverändert.Bereits im Vorfeld war durchaus erwartet worden, dass Nachverhandlungen des Deals möglich sind. Die Argumente sprechen für die Telekom. Seit der Ankündigung der Fusion im April 2018 hat sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...