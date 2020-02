Die Wiener Börse dürfte am Freitag wenig verändert in den Handelstag starten. Eine Bankindikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte rund eine halbe Stunde vor Börsenstart einen zum Vortagesschluss nur minimal verbesserten Handelsauftakt. Die europäischen Leitbörsen waren leicht höher indiziert.Bestimmendes Thema am Markt bleibt weiter das Coronavirus. Nach der neuen Einstufung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...