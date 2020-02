NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde nach Zahlen von 149,85 auf 166,04 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Im Jahr 2020 werde das Ergebnis des Gaseherstellers seiner Ansicht nach nur das untere Ende der Prognosespanne erreichen, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er stellt es daher in Frage, ob dies reicht, um die derzeitige Bewertung der Papiere zu rechtfertigen./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 05:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BZ12WP82

LINDE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de