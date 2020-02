MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Das Schlussquartal des Zahlungsabwicklers sei beeindruckend stark gewesen, schrieb Analyst Knut Woller in einer ersten Reaktion am Freitag. Weiterhin seien wegen der Vorwürfe von Bilanzunregelmäßigkeiten aber alle Augen auf die laufende Sonderprüfung der Bücher durch KPMG gerichtet./ck/tih



