Vaduz (ots) - Das Amt für Statistik hat das Statistische Jahrbuch für das Jahr 2020 publiziert. Es enthält zuverlässige Informationen zu Liechtensteins Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Dank weit zurückreichender Zeitreihen zeigt das Statistische Jahrbuch auch die Entwicklung über längere Zeiträume auf und dokumentiert so unseren Alltag im Wandel.



Im Jahrbuch sind die statistischen Informationen in zehn Kapiteln zusammengefasst und mit einführenden Texten, Grafiken und Hintergrundinformationen versehen. Das Statistische Jahrbuch bietet auf 394 Seiten in kompakter Form eine Fülle an Fakten.



Das Jahrbuch sowie sämtliche statistischen Publikationen können kostenlos im Internet (www.as.llv.li) heruntergeladen werden. Die Buchausgabe (Festeinband Format 215x240mm) ist für CHF 35 plus Versandspesen beim Amt für Statistik erhältlich (T +423 236 6876, info.as@llv.li).



Kontakt:



Amt für Statistik

Mario Schädler

T +423 236 68 78



