Die rasante Ausweitung der Geschäfte via Beteiligungen an anderen Speise-Lieferanten mit Schwergewicht Asien treiben den Kurs in Größenordnungen, die schwer zu vermitteln sind. Aber: Wer im Durchschnitt über 30 % im Umsatz gewinnt (konzernweit) und dennoch mit roten Zahlen arbeitet, ist natürlich eine Herausforderung erster Klasse. Doch die Aussicht auf einen DAX-Posten sind reizvoll. Wer müsste gehen? Sehr wahrscheilnich Covestro, wovon sich die meisten schon trennen und deshalb ist der Kurs im Tiefgang.



