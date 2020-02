LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Metro AG nach Zahlen von 14,00 auf 13,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zwar sei die Entwicklung in Russland im ersten Geschäftsquartal des Handelskonzerns ermutigend gewesen, aber noch sei es zu früh, um die Trendwende zu feiern, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe insgesamt zudem mehr Negatives als Positives./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / 16:17 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BFB0019

