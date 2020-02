Viele globale Börsenbarometer können in diesen Tagen weiterhin steigen. Der DAX hat so beispielsweise innerhalb der letzten Tage ein weiteres Rekordhoch markiert und auch wenn unser heimischer Leitindex jetzt ein wenig korrigiert, so ist das neue Börsenjahr 2020 noch immer von einer starken Performance geprägt. Eine Entwicklung, bei der allerdings bislang nicht alle Aktien mitgemacht haben. Die Aktien von Nestlé (WKN: A0Q4DC) und Beiersdorf (WKN: 520000) beispielsweise treten eher auf der Stelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...