Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick Wirecard, Alibaba, Tesla und Nvidia.

> DAX | Wirecard: Alle Augen auf Wirecard. So unruhig das Jahr 2019 beim Zahlungsdienstleiser war, so gut sind die heute präsentierten Zahlen. Der Umsatz liegt einem Plus von 40 Prozent im Rahmen der Erwartungen. Das Plus von 42 Prozent beim operativen Ergebnis ist ebenfalls Spitze. Die konservative Prognose für 2020 erhält CEO Braun aufrecht, eine Erhöhung im Laufe des Jahres gilt als sicher. Jetzt fehlt noch der Bericht der KPMG-Prüfung zum Aktionärsglück. Die Anzahl der Leerverkäufer ist hier immer noch hoch.

ISIN: DE0008469008, DE0007472060, US67066G1040

Den vollständigen Artikel lesen ...