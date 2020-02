Die Nvidia-Aktie sprintet weiter voran! Der Chip-Entwickler präsentierte am gestrigen Donnerstag, 13. Februar, seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das gesamte Fiskaljahr 2020 - und konnte die hohen Erwartungen erfüllen.Wie erwartet bescherte das starke Schlussquartal dem Grafikchipspezialisten einen Umsatz von rund 3,1 Milliarden Dollar (Plus 41 zum Vorjahreszeitraum) und einen Nettogewinn von 950 Millionen Dollar (Plus 68 Prozent). Die Aktie notiert nach US-Börsenschluss über vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...