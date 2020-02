Wien (www.anleihencheck.de) - Der RUB (Russischer Rubel)-Staatsanleihenmarkt setzte seine positive Entwicklung auch im neuen Jahr fort - wenn auch in einem geringeren Tempo, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nach der fulminanten Performance 2019 habe der Markt von Jahresanfang bis 12. Feb. fast um 2% zugelegt ("total return" auf Indexbasis, "ungehedged"), während das Emerging-Markets-Aggregat eine neutrale Performance verzeichnet habe. Der Anteil gebietsfremder Investoren am gesamten OFZ-Bestand sei im Dez. 2019 weiter angestiegen, von 31,9% auf 32,2%. Im Gesamtjahr 2019 hätten diese Bestände von RUB 1798 Mrd. (ca. USD 25 Mrd. mit aktuellem Wechselkurs) auf RUB 2870 Mrd. (ca. USD 46 Mrd.) zugenommen. Allerdings seien US-Sanktionen gegen den OFZ-Primärmarkt keineswegs vom Tisch, die direkten Marktimplikationen solcher Sanktionen wären indessen wahrscheinlich begrenzt. ...

