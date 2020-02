245,9 Millionen Pakete wurden 2019 in Österreich befördert, das waren um gut 18 Millionen oder acht Prozent mehr als im Jahr davor, schreibt der Branchenradar KEP-Dienste (Kurier/Express/Paket). Heuer und nächstes Jahr werde das Wachstum "ungebremst" weitergehen, so die Prognose. if (typeof Ads_BA_AD !== undefined) { } Pakete zwischen Firmen (B2B) stagnierten, während das Geschäft mit Privatkunden ...

