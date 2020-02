Im sächsischen Pöhla geht es in diesen Tagen voran: Nicht so zügig womöglich, wie von SME einst geplant - aber begraben ist das Vorhaben von SME allemal nicht. Hintergrund: Anleihedebütant Saxony Minerals & Exploration AG (SME) förderte mit seiner Erstemission lediglich 5,15 statt angepeilter bis zu 30 Mio. EUR. So lautet das Platzierungsergebnis am Ende der knapp zweiwöchigen Zeichnungsfrist im Frühwinter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...