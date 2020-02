Die Ecclesia Gruppe hat ihr Portfolio an spezialisierten Maklerunternehmen ausgebaut und die CFG Finance Gruppe übernommen. Mit dem Kauf des Spezialmaklers mit Sitz in Mönchengladbach will die Ecclesia Gruppe ihre Position im Markt für Kreditversicherungen stärken. Die CFG Finance Gruppe ist auf Kreditversicherungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...