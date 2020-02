Uns schlägt der Corona-Virus nicht auf's Investoren-Gemüt. Und auch wenn in diesem Zuge die Mobilfunkmesse MWC abgesagt wurde, sehen wir für Vodafone sehr positiv in die Zukunft. Wir freuen uns auch über die guten Zahlen von Alphabet und erwarten von Youtube noch einen guten Push nach vorne. Die Themen ESG und Nachhaltiges Investieren waren auch beim Fondskongress in Mannheim präsent, provozieren jedoch eher kritisches Stirnrunzeln. HIER finden Sie die aktuelle Episode unseres Privatinvestor-Podcasts.





Den Podcast können Sie auch via Deezer, Spotify, iTunes und mit Ihrer Podcast App abonnieren. Die PDF mit Details zu den, in dieser Episode genannten, Unternehmen erhalten Sie hier.



