Rotterdam (www.fondscheck.de) - Robeco und RobecoSAM hatten 2019 erneut ein sehr gutes Jahr, was ihr weltweit führendes Angebot an nachhaltigen Geldanlagen angeht, so die Experten von Robeco."Wir haben eine neue Klassifizierung für unsere Strategien im Bereich nachhaltiger Investments eingeführt, beim Thema Klimawandel haben wir den Fokus auf Risiken verstärkt und in Bezug auf Active Ownership unsere Anstrengungen erhöht", erkläre Masja Zandbergen-Albers, Head of Sustainability Integration bei Robeco. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...