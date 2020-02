Wien (www.anleihencheck.de) - Neuigkeiten gibt es wieder rund um die ams AG (ams) und der Übernahme von OSRAM AG (OSRAM), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So habe ams am 11. Februar 2020 bekannt gegeben, einen Bruttoerlös in Höhe von EUR 139 Mio. aus dem Verkauf eigener Aktien erzielt zu haben. Darüber hinaus würden die ebenso am 11. Februar 2020 veröffentlichen vorläufigen Unternehmenszahlen für das Geschäftsjahr 2019, aufgrund insbesondere des Consumer-Geschäfts, einen Q4-Rekordumsatz in Höhe von USD 655 Mio. zeigen (+32% vs. VJ). Damit habe das adjustierte EBIT mit USD 433 Mio. deutlich über dem VJ (USD 184 Mio.) gelegen. Für die Digitalsparte von OSRAM suche ams einen neuen Eigentümer, da diese nicht zu ams passen würde, so das Management. ...

