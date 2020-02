Wien (www.anleihencheck.de) - Auch die österreichischen Unternehmen waren zuletzt in der aktuellen Berichtssaison aktiv, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die A1 Telekom Austria Group habe die Ergebnisse für das GJ 19 berichtet. Die Umsätze hätten, i.W. getrieben durch die CEE-Märkte, um 2,9% auf EUR 4,6 Mrd. gesteigert werden können. Das EBITDA inkl. Restrukturierungsaufwendungen in Österreich (EUR 84 Mio. vs. EUR 22 Mio. im GJ 18) habe bei EUR 1.561 Mio. gelegen (+0,8% vs. GJ 18; +4,7% exkl. Restrukturierungsaufwendungen). Das EBIT habe, aufgrund der geringeren Markenwertabschreibungen im GJ 19, deutlich um 38% auf EUR 615 Mio. gesteigert werden können. Die Net Leverage Ratio habe per 31. Dezember 2019 bei 2,2x gelegen (2,4x per 31. Dezember 2018 inkl. IFRS 16). ...

