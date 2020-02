Für den Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid gibt es in Deutschland nun einen Nachlass in Höhe von 8.000 Euro, wodurch das PHEV-SUV zu Preisen ab 29.990 Euro erhältlich ist. Eine ähnliche Erhöhung des "Elektrobonus" haben zuvor schon andere Hersteller wie Hyundai und Renault eingeführt. Die 8.000 Euro setzen sich zusammen aus einem "Elektrobonus" von Mitsubishi in Höhe von 6.500 Euro und dem staatlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...