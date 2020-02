LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Eurozone und die Europäische Union (EU) haben ihre Überschüsse im Außenhandel im vergangenen Jahr jeweils deutlich vergrößert. Wie aus Zahlen des Statistikamts Eurostat vom Freitag hervorgeht, betrug der gemeinsame Exportüberschuss der 19 Euroländer von Januar bis Dezember 225,7 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor hatte der Überschuss der Ausfuhren über die Einfuhren mit 194,6 Milliarden Euro deutlich niedriger gelegen. Hohe Handelsüberschüsse werden insbesondere durch US-Präsident Donald Trump kritisiert.



In den 27 EU-Ländern (bereits ohne Großbritannien) wuchs der Ausfuhrüberschuss um 48,5 Milliarden auf 200,3 Milliarden Euro. Die Ausfuhren erhöhten sich um 3,5 Prozent, die Einfuhren stiegen schwächer um 1,3 Prozent. Der höchste Exportüberschuss wurde erneut mit den USA erzielt. Zudem wuchs die Zahl von 137,8 Milliarden auf 152,6 Milliarden Euro. Dies dürfte Trump nicht gefallen, bezeichnet er derart hohe Überschüsse doch als "unfair", weil sie seiner Meinung nach Arbeitsplätze in den USA vernichten.



Das höchste Handelsdefizit - also einen Einfuhrüberschuss - verzeichnet die EU abermals mit China. Es wuchs von 2018 auf 2019 von 153,9 Milliarden auf 163,0 Milliarden Euro. In der Statistik wird Großbritannien nicht mehr zur EU gezählt, obwohl das Land erst Ende Januar 2020 die EU verlassen hat./bgf/jkr/jha/