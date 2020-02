Amazon: Die Initialzündung

Die Amazon-Aktie (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) verbuchte im Börsenjahr 2019 ein Kursplus von 23 Prozent. An sich ein guter Wert. Allerdings verliert diese Leistung an Glanz, wenn man bedenkt, dass der breit aufgestellte S&P 500-Index im gleichen Jahr um knapp 29 Prozent zulegen konnte. Von einem Wachstumswert wie Amazon hätte man eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt erwarten können.

In der zweiten Jahreshälfte 2019 kam die Amazon-Aktie kaum vom Fleck. Anleger befürchteten, dass das Wachstum des E-Commerce-Riesen abflachen würde. Außerdem steckte der Konzern hohe Summen in den Ausbau der Logistik rund um die Lieferung von Bestellungen auf der Amazon-Handelsplattform am Tag der Bestellung oder innerhalb von 24 Stunden. Die verhaltene Einstellung der Investoren änderte sich jedoch schlagartig, als Amazon die Ergebnisse zum vierten Quartal 2019 präsentierte.

