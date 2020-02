Autobauer vor Krise? DAX mit Rekord - Top-Empfehlungen: Microsoft, Volkswagen

Die Autoverkäufe in China sind im Januar um 20 Prozent eingebrochen. Das trifft die deutschen Autobauer hart. Das Coronavirus hinterlässt seine Spuren mittlerweile in vielen Branchen, so Manuel Koch bei Inside MarketsX.

Der DAX stieg trotzdem auf ein Rekordhoch. Zudem gibt es wieder zwei konkrete Top-Empfehlungen der trading-house Börsenakademie: Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045) und Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Mehr Infos auf www.trading-house.de

