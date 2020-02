Nach Dr. Jonatan Echebarria Fernández wurde der Handel mit der EU und Großbritannien durch den Ausbruch des Coronavirus in China beeinträchtigt. Dr. Jonatan Echebarria Fernández, Dozent für Handels- und Vertragsrecht an der City Law School, behauptet, dass die Lieferkette, die China, das Vereinigte Königreich und die EU verbindet, als Folge des Coronavirus-Ausbruchs in Wuhan, China, beeinträchtigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...