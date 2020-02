ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Kering nach Zahlen von 540 auf 595 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er habe zwar seine Gewinnerwartungen auch wegen der Coronavirus-Krise für 2020 etwas reduziert, sie für 2021 aber angehoben, schrieb Analyst Guillaume Gauvillé in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Dynamik bei der Marke Gucci des Luxuswarenkonzerns sei stark, was die Virus-Unsicherheit vorerst aufwiege./mis/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 04:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121485

